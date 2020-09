Carabiniere travolto mentre fa jogging. Investitore ai domiciliari. Risultato positivo alla cannabis

CAPUA/FORMICOLA/VAIRANO PATENORA. Tre comunità unite in un unico dolore. Domani pomeriggio saranno celebrati presso la chiesa di Santi Cosma e Damiano a Vairano Patenora i funerali di Antonio Montaquila, il 38enne maresciallo in servizio alla stazione di Formicola morto mentre faceva jogging a Capua in via Tifatina.null

La salma arriverà in chiesa nel primo pomeriggio, mentre il rito funebre comincerà alle 16,30. E’ recluso ai domiciliari intanto Vincenzo P., il 21enne di Capua, che nella serata di martedì era alla guida dell’auto che ha investito il militare. Era con un amico e dopo il drug test è risultato positivo alla cannabis.null

Devastate dal dolore tre comunità e l’Arma dei carabinieri che si sta stringendo in queste ore ai familiari, a partire dalla moglie e dal bimbo di Montaquila. Così lo ricorda il sindaco di Formicola Michele Scirocco: “Noi tutti lo ricorderemo sempre come un professionista, militare serio e dedito al suo lavoro, che si faceva voler bene e rispettare da tutti”.