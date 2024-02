Carabiniere rimprovera ragazzo che getta carta a terra. Il padre “Togliti la divisa e vieni fuori”. Denunciato

Momenti di tensione ieri mattina presso il Tribunale per i Minorenni di Catania. Tutto è nato quando un carabiniere impegnato nei controlli di sicurezza ha richiamato educatamente un ragazzo che aveva gettato per terra un fazzoletto di carta all’ingresso.

Il militare dell’Arma gli ha fatto notare che in casa propria non si sarebbe comportato così, invitandolo a gettare il fazzoletto nel cestino. Il giovane ha accolto l’osservazione senza problemi.

Il padre del ragazzo però, un 40enne seduto in sala d’attesa, non ha gradito l’intervento. Si è alzato di scatto e ha iniziato ad aggredire verbalmente il carabiniere, minacciandolo e invitandolo a togliersi la divisa.

Nonostante le tante persone presenti, ha continuato ad inveire anche fuori dal tribunale. Solo con l’arrivo di altri due militari si è riusciti a calmarlo, anche se continuava a minacciare di morte il carabiniere.

L’uomo, già noto, è stato identificato e denunciato per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, per aver reagito in modo spropositato e ingiustificato ad un semplice richiamo fatto al figlio.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI