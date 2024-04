Capitano Ultimo, “ecco il mio volto”: dopo 31 anni leva il passamontagna

Per la prima volta dopo 31 anni, il Capitano Ultimo mostra il suo volto. Lo ha fatto al teatro Quirino di Roma, dove entra nel vivo la campagna elettorale di Libertà, la lista creata da Cateno De Luca per le Europee e con cui Sergio De Caprio, detto Capitano Ultimo, si è candidato.

“Dopo 31 anni scopro il volto”, ha esordito il politico e generale celebre per aver arrestato Totò Riina, il boss dei boss, nel gennaio 1993. Da quel giorno non si era mai mostrato in pubblico senza quel passamontagna che tutti noi abbiamo imparato a conoscere.

Parlando del suo impegno politico, De Caprio ha spiegato: “Lo faccio perché a viso aperto voglio continuare a servire il popolo italiano. Lo faccio con la stesso coraggio e la stessa umiltà che ho avuto da Carabiniere”. E ancora, spiega di scoprire il volto per un “atto d’amore”, quindi ha parlato della sua visione, ossia quella di “una Europa dei cittadini e dei loro sindaci”. L’avventura politica del Capitano Ultimo, insomma, è ufficialmente iniziata.

