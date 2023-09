Camere quadruple e bagno condiviso: le condizioni personale Anti Terrorismo Pronto Impiego della Guardia di Finanza al Gran Premio di F1 di Monza

L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) ha lanciato un duro appello contro le condizioni inaccettabili riservate al personale Anti Terrorismo Pronto Impiego (A.T.P.I.) durante il loro servizio per il Gran Premio di Formula 1 a Monza. In una nota ufficiale, Vincenzo Piscozzo, Segretario Generale dell’USIF, ha denunciato la sistemazione precaria dei colleghi provenienti da tutta Italia, definendo la situazione “paradossale e mortificante”

Il problema principale, secondo il comunicato stampa dell’USIF, riguarda l’alloggio assegnato al personale A.T.P.I. In particolare, i colleghi fuori sede sono stati sistemati in camere triple e quadruple, con un solo bagno a disposizione, all’interno di una struttura ricettiva alberghiera che dista peraltro circa un’ora di viaggio. Questo arrangiamento è stato considerato inappropriato e poco igienico, soprattutto considerando le responsabilità e le necessità del personale A.T.P.I. che opera nell’ordine pubblico e nella sicurezza nazionale, “Si svegliano insieme e rientrano insieme, tutti con le stesse necessità nel medesimo servizio igienico sanitario!”

Oltre al problema dei bagni condivisi, il comunicato dell’USIF ha evidenziato un’altra criticità: la disposizione dei letti all’interno delle camere. I letti sono stati collocati così vicini gli uni agli altri che rendono difficile il riposo e il recupero psico-fisico dei colleghi dopo i turni di servizio estenuanti. Questa situazione, oltre a compromettere il benessere dei lavoratori, può influire negativamente sulla loro capacità di svolgere al meglio il loro compito di sicurezza pubblica.

La situazione, stando a quanto dichiarato dall’USIF, è stata portata all’attenzione degli uffici competenti, compreso l’ufficio logistico del Comando Provinciale Monza e il Dirigente locale. Tuttavia, nonostante le segnalazioni, sembra che nulla sia stato fatto per migliorare le condizioni di alloggio dei colleghi in trasferta.

Vincenzo Piscozzo, Segretario Generale dell’USIF, ha sottolineato che questa situazione è particolarmente preoccupante, considerando che i colleghi A.T.P.I. giungono da diverse parti d’Italia per assicurare la sicurezza durante un evento di portata internazionale come il Gran Premio di Formula 1 a Monza. La mancanza di un ambiente adeguato per il riposo e il recupero mette a rischio non solo il benessere del personale ma anche l’efficacia del loro servizio.

