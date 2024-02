Calci e pugni al preside davanti la scuola: notificato avviso orale ai genitori violenti

È arrivato oggi il provvedimento del questore di Taranto nei confronti della coppia di trentenni che, la scorsa settimana, aveva aggredito con calci e pugni il preside dell’istituto scolastico frequentato dalla loro figlia di 3 anni.

Si tratta di un “avviso orale”, misura di prevenzione personale stabilita dalla questura nei casi di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. L’avviso intima formalmente ai due genitori di mantenere una condotta conforme alla legge.

I fatti risalgono allo scorso mercoledì 31 gennaio. Marco Cesario, dirigente dell’Istituto comprensivo Europa-Alighieri di Taranto, era stato prima aggredito verbalmente dalla madre 31enne di un’alunna e poi malmenato dal padre 32enne. Il motivo sarebbe stata una telefonata della maestra che chiedeva il cambio della biancheria della bambina.

Cesario ha riportato lesioni alle mani e al volto, con una prognosi di 7 giorni. La sua denuncia ha fatto scattare le indagini della polizia, che ha ricostruito l’accaduto e individuato i responsabili.

“L’avviso orale è una misura di prevenzione personale con la quale chi viene ritenuto socialmente pericoloso è invitato formalmente a mantenere una condotta conforme alla legge”, ricorda la questura di Taranto in una nota, in cui viene definita “immediata la risposta della polizia di Stato e del questore che, nel suo ruolo di autorità di pubblica sicurezza, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’adozione del provvedimento dell’avviso orale nei confronti dei presunti aggressori”.

Sull’episodio è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione Valditara, sottolineando come “negli ultimi mesi gli atti di violenza da parte di genitori e parenti contro il personale scolastico siano aumentati dell’111%”. Un segnale preoccupante di maggiore conflittualità tra scuola e famiglie.

