Calabria, improvvisa scomparsa di un Maresciallo dei Carabinieri

Isola Capo Rizzuto è in lutto per l’improvvisa scomparsa del maresciallo dei Carabinieri Corrado Boiano. Un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto la comunità calabrese e tutti i componenti dell’Arma. Oggi il Sindaco Maria Grazia Vittimberga ha chiesto di esporre a mezz’asta presso la sede comunale.

Di seguito il comunicato stampa del Comune: “Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, in questo delicato momento, commossi, vogliono ricordare il maresciallo maggiore Corrado Boiano in servizio nel nostro territorio e deceduto oggi a causa di un malore improvviso. Piena vicinanza ai familiari e ai militari dell’Arma dei Carabinieri, per la scomparsa del caro collega. Subito dopo aver appreso la notizia il Sindaco, Maria Grazia Vittimberga, accompagnato da alcuni dipendenti comunali, dal Presidente del Consiglio e da una delegazione di consiglieri, ha fatto visita alla Tenenza dei Carabinieri per portare il proprio cordoglio e quello di tutta la comunità isolitana, esprimendo loro le più sentite condoglianze. Per la giornata di domani, venerdì 14 maggio, bandiera a mezza presso la sede comunale e il comando di Polizia Locale”.