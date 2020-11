Caivano: ladri in fuga speronano auto dei carabinieri, militari sparano alle ruote

Non hanno esitato a centrare in pieno la macchina dei carabinieri che solo per un soffio non hanno riportato gravi conseguenze. Poi hanno proseguito la corsa benché i militari abbiano esploso alcuni colpi di pistola all’indirizzo delle ruote della loro auto.

Il fatto è avvenuto a Caivano, in provincia di Napoli. Ad ora di pranzo alla centrale della locale tenenza è giunta la segnalazione della presenza di una vettura sospetta in via Imbriani.



Una volta sul posto i militari hanno posizionato la loro macchina di traverso lungo la strada, impedendo quindi ogni possibilità di fuga alla vettura sospetta. Ma il conducente di quest’ultima ha accelerato travolgendo la ‘gazzella‘. I carabinieri sono riusciti a scendere solo qualche secondo prima dell’impatto. I malviventi hanno accelerato ancora e sono riusciti a fuggire.



Sul posto gli investigatori hanno trovato anche attrezzi da scasso. Sul fatto indagano i carabinieri della Compagnia di Casoria: le ricerche sono state attivate in tutta l’area a nord di Napoli.