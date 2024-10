Budapest: l’addetto militare ungherese a N’Djamena è morto lunedì

A inizio settembre il presidente del Ciad, Mahamat Deby, è stato in visita in Ungheria. La visita ha permesso di definire un progetto che il governo ungherese coltiva da tempo, ossia fare del Ciad, dopo il Niger, il nuovo bastione saheliano contro i flussi migratori irregolari provenienti dall’Africa sub sahariana. Per contribuire alla lotta contro l’immigrazione clandestina e il terrorismo, il Parlamento ungherese ha autorizzato a novembre 2023 il dispiegamento di 200 militari in Ciad.