Brutale pestaggio al Luna Park di Bari: Un carabiniere e la sua fidanzata picchiati selvaggiamente

Ieri sera, durante una festa patronale a Bari, un carabiniere fuori servizio e la sua fidanzata sono stati violentemente aggrediti da un branco di una dozzina di persone davanti a decine di testimoni. Il pestaggio sarebbe stato innescato da motivi futili: la fila per salire su una delle giostre più gettonate. I presunti aggressori, vicini al clan di Barivecchia, avrebbero picchiato i due per non aver rispettato il turno. Nonostante il tentativo del carabiniere di calmare la situazione, la sua fidanzata è stata colpita al volto con un pugno. Alcuni presenti hanno allertato le forze dell’ordine, ma quando sono arrivati sul posto, il branco si era già disperso nella folla. Durante l’aggressione, i picchiatori avrebbero urlato all’uomo: “Infame, infame”. Si ritiene che il carabiniere possa essere stato riconosciuto durante dei controlli fatti in divisa qualche giorno prima. La situazione nella città vecchia è sempre più tesa ed è necessario che le autorità prendano misure adeguate per contenere “i padroni del centro storico”.

