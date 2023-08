In questo articolo, il Prof. Valori esplora l’importante ruolo dei BRICS nel contesto geopolitico globale e il loro impegno nel creare un sistema multipolare che sfida l’egemonia dell’Occidente. Attraverso la sua analisi accurata, il Prof. Valori ci offre una prospettiva informativa e approfondita sulle dinamiche emergenti che stanno ridefinendo l’ordine mondiale.

Il Summit dei BRICS è iniziato a Johannesburg, in Sudafrica, martedì. È interessante notare che la Francia intendeva partecipare all’assemblea delle economie emergenti, il che dimostra che l’influenza dei paesi del Sud Globale sta aumentando e le economie emergenti stanno attirando sempre più attenzione.

Attualmente lo status dei paesi sviluppati è in declino e la loro influenza si sta indebolendo, mentre sta aumentando la rilevanza degli stati del Sud Globale. Come il “club” più rappresentativo dei paesi emergenti, il gruppo dei BRICS attira naturalmente sempre più attenzione ed è sempre più influente.

Come piattaforma di cooperazione tra paesi emergenti e in via di sviluppo, il gruppo dei BRICS si impegna a mantenere il multilateralismo, promuovere attivamente la riforma del sistema economico globale e rafforzare la rappresentanza e la voce di questi paesi con forze stabili e costruttive.

Molti paesi sono stanchi del fatto che gli Stati Uniti, insieme all’Occidente, abbiano economicamente dominato il mondo intero per decenni, costringendo e imponendo transazioni in dollari, con la paura che il mancato rispetto delle direttive statunitensi possa comportare sanzioni economiche e finanziarie e ricatti. Al contrario, il gruppo dei BRICS è aperto ad aiutare i paesi nello sviluppo, nonché a promuovere gli investimenti e il commercio, e non impone mai condizioni preliminari.

Ancora più importante, il gruppo dei BRICS difende la multipolarizzazione e il multilateralismo. Difendendo il multilateralismo, i paesi BRICS combattono contro il concetto di Guerra Fredda e aprono la possibilità di costruire un ordine economico internazionale più equo ed equilibrato, dal quale il mondo può trarre beneficio.

Con un numero crescente di potenze regionali interessate a unirsi al gruppo dei BRICS – il che dimostra l’influenza crescente dell’organizzazione come nuova forza geopolitica – ciò indica anche che l’attuale ordine internazionale guidato dagli Stati Uniti – in particolare l’ordine economico e il sistema finanziario – affronterà sfide sempre più severe.

I paesi BRICS si impegnano a raggiungere alcuni obiettivi economici, politici e di sicurezza rafforzando la stabilità globale, la pace e la cooperazione economica tra i cinque paesi. Questo aiuterà a rompere l’egemonia dell’Occidente, creando così un sistema economico globale multipolare. Un altro obiettivo importante del gruppo è che le cinque potenze emergenti sperano di rafforzare la loro posizione nel mondo attraverso una cooperazione proattiva tra di loro, in particolare eliminando la povertà, risolvendo la disoccupazione e promuovendo l’integrazione economica e sociale. Si impegnano a raggiungere la crescita economica globale e a lavorare insieme per garantire una crescita di maggiore qualità, incoraggiando lo sviluppo economico innovativo basato sulla tecnologia avanzata. Inoltre, cercano di aumentare la partecipazione e la cooperazione con paesi al di fuori del gruppo dei BRICS, promuovere sicurezza e pace per la crescita economica e la stabilità politica e si impegnano a riformare le istituzioni finanziarie internazionali per dare alle economie emergenti e in via di sviluppo una maggiore voce nelle decisioni. Collaborano anche con la comunità internazionale per mantenere la stabilità del sistema commerciale multilaterale e migliorare l’ambiente per il commercio internazionale e gli investimenti. Inoltre, si impegnano a raggiungere presto gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio legati allo sviluppo sostenibile attraverso accordi ambientali multilaterali, coordinano e collaborano con i paesi del gruppo nel campo dell’uso razionale dell’energia per combattere il cambiamento climatico e forniscono assistenza umanitaria e riducono il rischio di catastrofi naturali, comprese questioni legate alla sicurezza alimentare globale.

Giudicando dalla situazione mondiale attuale, i gruppi dei BRICS e del G7 sono diventati una base e un forum per uno scambio di opinioni tra l’alleanza dei paesi sviluppati e quella tra i paesi in via di sviluppo. L’influenza futura del gruppo dei BRICS è prevista superare quella del gruppo del G7.

Le economie emergenti, in particolare i paesi BRICS, hanno sperimentato una vigorosa crescita economica e sono diventati importanti motori dello sviluppo economico globale. Tuttavia, di fronte a questi cambiamenti, i paesi europei non hanno risposto attivamente. Oltre alle aspirazioni della Francia di cercare l’autonomia strategica europea, gli esempi dell’Italia e di altri paesi parlano da soli: opportunità di sviluppo mancate, ostacolate dal terrorismo, dall’ignoranza e dall’incompetenza politica.

L’autore è un Membro Onorario dell’Académie des Sciences de l’Institut de France e Professore Onorario presso l’Università di Pechino.

