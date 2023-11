Briatore derubato di uno zainetto a Milano: “Grazie a un capitano della Guardia di Finanza ho recuperato tutto, è una città pericolosa”

Un furto inatteso ha turbato la routine mattutina del noto imprenditore Flavio Briatore, che si è trovato derubato di uno zainetto mentre si trovava nel centro di Milano. L’episodio, che avrebbe potuto concludersi con la perdita di oggetti personali di valore, ha visto un lieto fine grazie all’intervento tempestivo di un capitano della Guardia di Finanza.

L’incidente si è verificato in via Cordusio, un’arteria nevralgica della città, nota per essere un crocevia di affari e finanza. Briatore, in attesa del suo autista durante un appuntamento per un caffè, è stato preso di mira da un ladro che, approfittando di un momento di distrazione, ha sottratto lo zainetto dall’auto.

Il furto è stato perpetrato da un individuo, descritto da Briatore come un extracomunitario su un monopattino, che ha agito con audacia e velocità. Tuttavia, la presenza fortuita di un capitano della Guardia di Finanza, che si trovava nella zona per altri motivi, ha fatto sì che il furto non andasse a buon fine. Il capitano, assistendo alla scena, ha prontamente inseguito e bloccato il malvivente, recuperando lo zainetto e restituendolo all’autista dell’imprenditore.

All’interno dello zaino vi erano oggetti di rilevante importanza personale e documenti, tra cui il passaporto e la carta d’identità di Briatore. L’episodio ha suscitato la reazione dell’imprenditore, che ha espresso la sua preoccupazione per la sicurezza nella metropoli lombarda, definendo Milano una “città pericolosa” e sollecitando l’attenzione del sindaco Sala sulla questione della sicurezza urbana.

Questo evento sottolinea una crescente preoccupazione per la sicurezza nelle grandi città italiane, dove episodi di questo tipo si verificano con una frequenza allarmante. La rapidità e l’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine in questo caso specifico hanno evitato conseguenze più gravi, ma sollevano interrogativi sulla percezione e sulla realtà della sicurezza pubblica in aree ad alta densità di traffico e affari.

Il sindaco di Milano non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito all’accaduto, ma si prevede che l’incidente porterà a un’analisi più approfondita delle misure di sicurezza in atto e a possibili strategie per rafforzare la prevenzione e il controllo del crimine nella capitale economica d’Italia.

