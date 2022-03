BMW, Serie 1 e X5 in allestimento blindato: ecco le new-entry della Polizia

Bmw ha presentato a Roma i suoi nuovi modelli dedicati alle forze dell’ordine, mezzi a due e quattro ruote con accessori speciali per integrarsi al meglio tra le fila della pubblica sicurezza.

Dal Suv X5 blindato per le autorità allo scooter elettrico CE 04, tutti mezzi Bmw con i colori delle forze dell’ordine. Il marchio bavarese ha organizzato un’esposizione dei propri veicoli in allestimento speciale sviluppati esplicitamente per l’impiego da parte delle forze dell’Ordine presso lo Urban Store di via Barberini a Roma: da molti anni ormai la filiale italiana del marchio collabora con l’autorità pubblica, fornendo alcuni dei veicoli utilizzati nella loro attività da polizia, carabinieri e altri corpi dello Stato. Durante l’evento, che ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e della pubblica amministrazione, si è svolta la presentazione dei più recenti prodotti destinati al pubblico servizio, modelli che nascono direttamente in fabbrica e che sono già dotati di tutti gli equipaggiamenti speciali necessari come gli impianti di segnalazione acustica e luminosa o la predisposizione per gli apparati radio.

IN DIVISA— Due le automobili in esposizione, di diversa taglia e destinazione d’uso. La prima, una Bmw Serie 1, è stata allestita per l’occasione non solo con gli equipaggiamenti speciali, ma anche con una livrea “sdoppiata” a rappresentare un’ipotetica configurazione per la polizia ed i carabinieri. La seconda è invece la Bmw X5 Protection VR6, una versione di protezione, ossia blindata, del Suv per eccellenza del marchio dell’Elica. Nutrito anche il comparto a due ruote, con ben quattro modelli “vestiti” di tutto punto per operare tra le fila della pubblica sicurezza: oltre alla RT 1250 RT-P, ormai una veterana delle forze dell’ordine italiane, a Roma, a Roma erano esposte anche la versatile F 850 GS-P e la crossover F 900 XR-P, una novità assoluta in allestimento speciale assieme al CE 04-P, lo scooter elettrico che ancora prima del suo lancio sul mercato indossa già la divisa bianco-blu della polizia.