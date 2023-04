Auto di un carabiniere distrutta dalle fiamme nella notte

Notte di fuoco nel sud Salento. Distrutta dalle fiamme una fiat seicento di un carabiniere, parcheggiata su via Chieti a Ugento. L’allarme è scattato intorno alle 03:10, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce – distaccamento di Gallipoli – intervenuta sul posto per spegnere l’incendio.LEGGI ANCHE Maresciallo chiamato a rapporto dal superiore, comunica impossibilità tramite avvocato. Punito con due giorni di consegna, Consiglio di stato “facoltà legittima”

L’auto, di proprietà del 54enne D.A., era parcheggiata in strada nei pressi dell’abitazione quando per cause ancora tutte da chiarire ha preso fuoco. Al momento i primi accertamenti non hanno consentito di accertare la natura dell’evento. L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI