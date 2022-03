Auto a fuoco dopo l’incidente, morto sottotenente della Guardia di Finanza di 35 anni

Un sottotenente della Guardia di finanza di Venezia, Francesco Longo, 34 anni, è morto carbonizzato dopo un incidente a Portogruaro, Venezia. L’uomo era in servizio al Nucleo di polizia economico finanziaria. Domenica sera, verso le 21.30, la sua auto è uscita dalla carreggiata, una Fiat 500 che viaggiava lungo la statale 14 della Venezia Giulia, in direzione San Stino di Livenza. La corsa della Fiat 500 è terminata contro un platano e l’auto si è incendiata. L’uomo alla guida era solo nell’auto e gli inquirenti sono riusciti a risalire all’identità del finanziere dopo qualche ora. Nato in Friuli Venezia Giulia e padre di due bambine, il sottotenente stava tornando a Mestre, dove prestava servizio durante la settimana al comando provinciale delle Fiamme gialle. Aveva probabilmente trascorso la giornata con la famiglia, che abita a Udine. È una tragedia dai contorni tutti da chiarire quella successa domenica sera, lungo la Triestina.