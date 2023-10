Aumenta la tensione nel Mediterraneo orientale: gli Stati Uniti potrebbero inviare una seconda portaerei

Washington, D.C. – Mentre la portaerei americana USS Gerald Ford e il suo gruppo d’attacco fanno il loro ingresso nel Mediterraneo orientale, crescono le speculazioni riguardo alla possibilità che gli Stati Uniti inviino una seconda portaerei nella regione. Sebbene il Pentagono non abbia ancora confermato queste voci, il Wall Street Journal ha riportato che fonti militari ritengono che Washington sia pronta a prendere questa decisione. Questo evento non solo sottolineerebbe l’importanza strategica del conflitto in corso con Hamas ma indicherebbe anche una crescente vicinanza degli Stati Uniti a Israele.

La portata di questa possibile decisione statunitense è stata ulteriormente accentuata dalle dichiarazioni del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il quale, in una conferenza stampa con il cancelliere austriaco Karl Nehammer, ha sollevato domande inquietanti: “Che cosa ci fa in Israele una portaerei americana? Cosa verrà a fare? Comincerà a compiere gravi massacri da quelle parti, colpendo e distruggendo Gaza e i suoi dintorni”.

Erdogan, leader di una nazione a maggioranza musulmana e membro dell’Alleanza atlantica, ha manifestato preoccupazione per l’invio di forze navali americane nella regione e ha fatto riferimento anche alle basi Usa in Siria e alle mosse degli Stati Uniti in Medio Oriente.

Queste osservazioni del presidente turco mettono in evidenza che la questione della portaerei non è secondaria nel quadro regionale. Il Pentagono ha già confermato un aumento significativo del supporto militare a Israele e ha dichiarato di essere in “continuo contatto con la controparte israeliana per determinare e quindi rispondere alle loro richieste più urgenti”. Oltre all’invio di armi, la presenza della portaerei USS Gerald Ford e l’eventuale arrivo di una seconda nave simile, insieme all’incremento delle forze aeree quali F-35, F-15, F-16 e A-10, attestano un rafforzamento significativo delle forze armate americane in Medio Oriente.

L’obiettivo ufficiale degli Stati Uniti è quello di “garantire la stabilità” e di sostenere i loro alleati nella regione. Tuttavia, il dispiegamento di un numero così elevato di unità navali e aeree, in costante crescita negli ultimi mesi, suggerisce anche l’intenzione di Washington di ribadire la propria presenza militare in un’area in cui il principale nemico regionale rimane l’Iran.

La situazione nel Mediterraneo orientale continua a evolversi rapidamente, con implicazioni significative per gli equilibri regionali e internazionali. Resta da vedere se gli Stati Uniti confermeranno l’invio di una seconda portaerei e come questa mossa influirà sulle dinamiche geopolitiche della regione. Nel frattempo, le preoccupazioni e le tensioni crescono mentre il mondo osserva attentamente gli sviluppi in corso.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI