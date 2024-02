Assegno unico, manovra anti-inflazione: quanto aumentano gli importi e come cambiano le soglie ISEE

L’Inps ha comunicato il provvedimento con cui vengono rideterminati per il 2024 gli importi dell’Assegno unico universale per i figli a carico e le relative soglie ISEE, come previsto annualmente in base all’inflazione.

Nell’allegato al comunicato vengono riportati i nuovi importi dell’assegno e le soglie ISEE aggiornate, in base alla variazione del 5,4% registrata dall’Istat per l’indice dei prezzi al consumo del 2023.

Viene specificato che per gennaio il pagamento è avvenuto ancora sulla base dei valori 2023, mentre da febbraio si utilizzeranno i nuovi importi, con conguaglio della differenza relativa a gennaio nella mensilità di febbraio.

Tutti i dettagli su importi e soglie aggiornate sono consultabili negli allegati pubblicati sul sito dell’Inps.