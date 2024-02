Argenta, pistole mitragliatrici rubate dall’auto dei Carabinieri durante un intervento

Avevano lasciato dentro la volante due pistole mitragliatrici e altro equipaggiamento per calmare una lite in una casa di San Nicolò di Argenta, ma al loro ritorno non hanno trovato più nulla. Probabilmente non avrebbero mai immaginato di essere derubati i carabinieri di una pattuglia del Ferrarese, ai quali nella serata di lunedì sono state sottratte le armi automatiche.

LEGGI ANCHE Tragedia in commissariato: giovane poliziotta si toglie la vita a soli 29 anni

L’episodio a San Nicolò di Argenta

In seguito a una segnalazione, i militari dell’Arma erano intervenuti in un’abitazione della frazione del comune di Argenta, a metà strada con Ferrara, per una lite in famiglia.

Secondo quanto appreso da Ansa, mentre i carabinieri erano impegnati in casa, qualcuno avrebbe rubato dalla loro auto di servizio due pistole mitragliatrici M12 in dotazione all’Arma, alcuni caricatori con proiettili, manganelli e altro materiale che si trovava nel veicolo.

Immediato l’allarme lanciato dai carabinieri, dal quale sono partite subito le indagini. Da quanto riportato da Ansa, parte della refurtiva sarebbe stata ritrovata, ma non è ancora chiaro se siano state recuperate anche le due pistole mitragliatrici.

LEGGI ANCHE 150 candidati al concorso di polizia penitenziaria rinviati a giudizio per truffa