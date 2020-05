Ancora un suicidio. 23 da inizio anno. Più di 1 a settimana nel silenzio totale.

Questa volta è successo a Fossano (CN). L’Appuntato Scelto Q.S. Davide CHIERICI, 54enne, addetto alla Centrale Operativa della locale Compagnia Carabinieri, si è suicidato – con un colpo esploso alla fronte con la pistola d’ordinanza. Era nell’abitazione di un amico dove si era trasferito da circa 2 mesi.

In un momento in cui si parla di sindacati e tutele, ci sono uomini che giudicano altri uomini e condannano le loro fragilità attraverso uno strumento subdolo chiamato “note caratteristiche”… Su queste valutazioni prive di ogni fondamento alcuni uomini crescono nell’ego di auree carriere, altri non ce la fanno.

Sono 23 gli uomini in divisa, in servizio, che da inizio anno hanno deciso di rispondere alla vita col gesto estremo.

Giunga alla famiglia della vittima il cordoglio della nostra redazione.