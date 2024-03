Altro suicidio tra i Carabinieri forestali, la categoria chiede interventi urgenti

Ancora un tragico suicidio tra le fila dei Carabinieri forestali. È di ieri la notizia che Andrea Cofano, brigadiere capo in servizio presso la Procura di Cuneo, si è tolto la vita con la propria arma d’ordinanza.

A dare l’annuncio è stata la Federazione Rinascita Forestale Ambientale, associazione sindacale che da anni denuncia il disagio della categoria. “Ormai non abbiamo più parole per esprimere la nostra tristezza di fronte a questi continui gesti estremi”.

Secondo i dati forniti dalla Federazione, negli ultimi anni si sarebbero verificati diversi suicidi tra ex appartenenti al Corpo forestale dello Stato, transitati nei Carabinieri a seguito della soppressione del Corpo nel 2016. Un fenomeno pesante che vede la categoria particolarmente esposta a fattori di disagio.

Proprio per questo, l’associazione chiede con urgenza un intervento del Governo. “Aspettiamo un serio provvedimento per affrontare questa piaga – si legge nel comunicato della Federazione – i forestali vanno tutelati meglio a livello normativo e sotto il profilo del benessere lavorativo”. Un grido d’allarme che le istituzioni non possono più ignorare, dopo l’ennesima tragedia che colpisce la specialità in divisa.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis),.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI