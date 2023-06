Alfa Romeo Tonale: ecco la prima per l’Arma dei Carabinieri

Lo scorso anno, sia l’arma dei Carabinieri che la Polizia di Stato hanno ordinato rispettivamente 360 e 616 esemplari della Tonale e, qualche ora fa, sul profilo instagram di 100X100.soccorso sono state pubblicate le prime foto di una unità in “missione notturna” per le strade di Roma. Più precisamente, sono state ordinate 976 vetture con il motore 1.5 litri MIld Hybrid da 160 CV e trazione anteriore, ovviamente allestite secondo le specifiche dell’Arma .

Nella giornata di ieri sono state pubblicate le prime immagini di un’ Alfa Romeo Tonale per l’Arma dei Carabinieri e, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe fare il suo debutto ufficiale in occasione della Festa della Repubblica a Roma, durante la parata del 2 giugno .

Crsitalli, radio, serbatoio: tutto per la sicurezza

Come per la Giulia, anche la Tonale è dotata di una speciale blindatura del parabrezza, dei cristalli e delle porte di livello B4.

Infine, la vettura sarà equipaggiata con un serbatoio del carburante con protezione antiscoppio, radio in posizione centrale, cellula unipersonale per il trasporto del detenuto e altri accorgimenti per tutelare la sicurezza dei Pubblici Ufficiali.