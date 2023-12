Alessandro Migliore si dimette dalla polizia: è accusato di essere il “capo banda” degli agenti torturatori di Verona

“È stata la mia ambizione da sempre. Mi rendo conto che i fatti che mi vedono coinvolto necessitano di una spiegazione e, soprattutto, di una doverosa contestualizzazione: le immagini e tutto quello che è stato fatto circolare dai telegiornali ed in generale dai mezzi di comunicazione, infatti, mi hanno dipinto come ciò che non sono e che non sono mai stato: non sono un capo banda, e tanto meno un torturatore“.

Alessandro Migliore si trova ancora agli arresti domiciliari, per essere stato riconosciuto come il capo del gruppo che picchiava e umiliava i fermati in questura a Verona. Si era poi ritrovato nella paradossale posizione di detenuto e di neopromosso: recentemente aveva infatti superato il concorso interno per diventare ispettore di Polizia, qualifica che lo elevava rispetto a una vasta base composta da agenti e sovrintendenti.

