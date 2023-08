Aggressione nel Carcere di Oristano: 3 Poliziotti Penitenziari Assaliti da dieci Detenuti

Nelle prime ore del giorno 29 del corrente mese, un brutale attacco ha scosso la Casa di Reclusione di Oristano, mettendo in luce la crescente preoccupazione per la sicurezza dei poliziotti penitenziari e la gestione dei detenuti nelle sezioni ad alta sicurezza. In un gesto senza apparenti motivazioni, un gruppo di circa dieci detenuti ha assalito tre poliziotti penitenziari, causando ferite e lesioni significative. Questo evento richiama l’attenzione sulla necessità urgente di affrontare le questioni legate alla sicurezza e alla gestione carceraria.

L’Aggressione e le Sue Conseguenze

L’aggressione è avvenuta nell’ambito della Sezione ad Alta Sicurezza della Casa di Reclusione di Oristano. Senza alcun segnale premonitore, i detenuti hanno improvvisamente preso di mira i poliziotti penitenziari presenti. Il risultato è stato un attacco brutale che ha lasciato i poliziotti in inferiorità numerica e con ferite significative. I feriti sono stati trasportati all’ospedale più vicino, dove è stata prescritta loro una prognosi di cinque giorni.

La Richiesta di Intervento Immediato

In risposta a questi avvenimenti allarmanti, l’OSAPP ha sollevato una richiesta urgente per un intervento immediato al fine di ripristinare gli standard di sicurezza nella Casa di Reclusione di Oristano. È essenziale garantire la sicurezza dei poliziotti penitenziari, affinché possano svolgere il loro ruolo di sorveglianza e mantenimento dell’ordine all’interno delle strutture carcerarie senza rischiare la loro incolumità.

L’attacco brutale alla Casa di Reclusione di Oristano richiede un’azione immediata e decisa per garantire la sicurezza dei poliziotti penitenziari e dei detenuti. È fondamentale che vengano adottate misure preventive, punitive e riformative per prevenire ulteriori episodi di violenza e migliorare l’ambiente carcerario nel suo complesso. Solo attraverso uno sforzo coordinato e determinato sarà possibile raggiungere l’obiettivo di un sistema penitenziario più sicuro e gestibile.

