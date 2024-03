Aeronautica Militare: Celebrata a Guidonia la cerimonia per l’anniversario “100+1” della Forza Armata

Ieri a Guidonia, presso il Nuovo Polo Concorsuale della Forza Armata, è stato celebrato l’anniversario del “100+1” dell’Aeronautica Militare. L’evento, che ha preceduto di un giorno la data ufficiale della costituzione dell’Arma Azzurra, nata come Forza Armata autonoma e indipendente il 28 marzo 1923, si è svolto alla presenza del Ministro della Difesa Guido Crosetto, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti.

Tra le autorità presenti alla cerimonia, il Vice Presidente della Camera dei Deputati, On. Giorgio Mulè, i Sottosegretari di Stato alla Difesa, Sen. Isabella Rauti e On. Matteo Perego di Cremnago, il Presidente del Copasir Lorenzo Guerini e il Sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo.

La cerimonia del “100+1” prosegue nel solco tracciato dalla speciale ricorrenza del Centenario AM, prestigioso traguardo raggiunto lo scorso anno dalla Forza Armata e che oggi diventa occasione per affermare e consolidare i valori e la passione che caratterizzano tutte le realtà che compongono l’Aeronautica Militare e l’accompagnano verso un domani sempre più sfidante e mutevole.

“Futuro” è infatti la parola chiave di questa nuova pagina che l’Aeronautica si accinge a scrivere, consapevole delle peculiarità che caratterizzano il mezzo aereo e pronta a raccogliere la sfida di consegnare alle prossime generazioni uno strumento operativo in grado di contrastare minacce ibride e ad ampio spettro tecnologico. Essere nel futuro per essere al passo con il processo evolutivo quindi, con la connettività, l’intelligenza artificiale, i big-data, i cloud, l’interoperabilità e il multi-dominio. Tutto ciò si traduce, nell’ambito dello Strumento di Difesa Nazionale, nel ruolo determinante dell’Aeronautica al servizio delle necessità del Paese, per garantire la sicurezza e i servizi utili alla collettività.

“La ricorrenza di oggi rappresenta la nostra genesi, la nostra ragione d’essere, il nostro riferimento costante ed assoluto. Celebriamo più di un secolo di vita dell’istituzione o, per meglio dire, 100 +1 a rimarcare, con un semplice simbolo matematico, l’ingresso in una nuova era che lascia spazio al futuro”. Queste le parole del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica nel corso del suo intervento. Con riferimento poi all’attuale contesto geopolitico dove, alle forme di contrasto classico si aggiungono minacce asimmetriche, anche all’interno di nuovi domini come lo spazio e il cyber, ha continuato: ”Dovremo necessariamente continuare ad evolverci per evitare di dare risposte antiche a sfide moderne. Siamo un’organizzazione caratterizzata da sistemi d’arma complessi, sofisticati e all’avanguardia di cui quelli di 5ª generazione al momento rappresentano la punta di diamante ma già sono pronti a lasciare il passo a quelli successivi. Essi determinano non solo nicchie di eccellenza operative e industriale, ma permettono di imprimere una crescita organizzativa di tutta la struttura e in particolare delle specifiche capacità richieste al personale in azzurro, che ne costituisce il vero e indiscusso valore”. Ed è proprio sul personale AM che il Generale Goretti si è voluto soffermare: “Le strutture cambiano, le macchine evolvono ma le persone rimangono e tramandano i principi di riferimento. Sono loro da sempre i protagonisti della nostra storia, orgogliosamente fieri della nostra identità aviatoria”.

“Oggi l’Arma Azzurra esprime capacità di primissimo livello ad ampio spettro, in termini di uomini, di mezzi, tecnologie e capacità”, ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm. Giuseppe Cavo Dragone. “Concorre efficacemente nella protezione del nostro perimetro di sicurezza meridionale contribuendo a garantire la sua presenza a difesa e stabilità nel più ampio contesto del Mediterraneo allargato. L’azione a 360 gradi della Difesa, delle forze armate italiane, è diventata oggi una realtà che proietta il nostro Paese nel novero dei maggiori contributori alla pace e salvaguardia dei valori fondamentali di libertà e tutela dei diritti democratici”. Ha poi aggiunto: “Per essere all’altezza delle sfide che il rapido sviluppo di tecnologie emergenti e cosiddette dirompenti portano con sé, le Forze Armate devono puntare a un’evoluzione culturale e operativa continua, raggiungendo e consolidando una reale integrazione e interoperabilità interforze, indispensabili per poter raggiungere le necessarie capacità per operare in ambienti multidominio”.

“Il successo della Difesa è garantire serenità alla collettività. Ma serenità e pace richiedono un impegno quotidiano, costante, che si basa su preparazione, investimenti e sacrifici da parte dell’Aeronautica, che oggi celebra la sua festa, e di tutta la Difesa. Sono felice di essere qui oggi e onorato di portare a ognuno di voi, a tutto il personale dell’Aeronautica, il mio rispetto, la mia gratitudine e l’affetto di chi, come me, si sente parte di questa famiglia e parte dei sacrifici che questa famiglia e tutti i suoi membri fanno ogni giorno”, queste le parole del Ministro della Difesa Guido Crosetto. “Profondamente consapevole dell’importanza e del ruolo dell’Aeronautica Militare, vi ringrazio come Ministro e vi sono riconoscente come cittadino”.

In occasione della cerimonia sono state conferite 15 onorificenze a personale e Reparti di Forza Armata distintisi per meriti particolari nell’ambito di diverse attività, tra cui missioni svolte fuori dai confini nazionali, umanitarie, di soccorso aereo e nel campo della formazione al volo. Nello specifico sono state consegnate:

– 1 Medaglia d’Oro al Merito Aeronautico al 70° Stormo per l’eccellente attività di selezione e formazione al volo del personale navigante a favore di frequentatori italiani e stranieri;

– 1 Medaglia d’Argento al Merito Aeronautico al Comandante del Contingente italiano in Kuwait nell’ambito dell’Operazione Internazionale “Inherent Resolve” nel periodo gennaio-luglio 2022;

– 7 Medaglie d’Argento al Valore Aeronautico al personale impegnato nelle operazioni di evacuazione di connazionali e collaboratori civili afghani dall’aeroporto di Kabul nel 2021;

– 6 Medaglie di Bronzo al Valore Aeronautico per i membri degli equipaggi di elicotteri dei Centri di Ricerca e Soccorso dell’Aeronautica Militare impegnati nell’ambito di delicate operazioni di soccorso a favore di personale civile in pericolo di vita in Sicilia nel 2023 e durante le emergenze terremoto e neve del 2016 e 2017 in Abruzzo.

La cerimonia di Guidonia è stata preceduta, questa mattina, da un alzabandiera solenne a Palazzo Aeronautica, sede istituzionale della Forza Armata, e dalla successiva deposizione da parte del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare di una corona d’alloro in onore ai Caduti, in prossimità del Monumento a loro dedicato.

Atteso nel pomeriggio l’incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il quale, in occasione della ricorrenza, riceverà il Generale Goretti, accompagnato da una rappresentanza del personale della Forza Armata.

Nella stessa giornata la Banda Musicale dell’Aeronautica Militare si è esibita in un concerto aperto al pubblico presso l’Aeroporto di Roma-Urbe, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica. La Banda AM ha offerto un momento di piacevole intrattenimento musicale con un programma ricco di suggestioni musicali, comprensiva di un omaggio a Puccini, nel centenario della morte, con l’intermezzo dalla Manon Lescaut, composizioni originali per banda, Three Dance Episodes dal musical On the Town di Leonard Bernstein nella trascrizione del Maestro Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano che ha diretto il concerto. Una selezione di brani “scelti per questa importante ricorrenza in modo da offrire all’uditorio un panorama sempre ampio delle potenzialità espressive della Banda, dei suoi diversi ensemble e dei suoi solisti” ha spiegato il Maestro Cammarano, che aggiunge: “In particolare abbiamo inserito dei brani originali che valorizzano ulteriormente questa formazione rinnovandone il repertorio“. Con questo concerto la Banda Musicale dell’Aeronautica Militare apre di fatto la sua stagione 2024 che ha già in calendario molti appuntamenti importanti, tra cui il Festival dei Due Mondi di Spoleto, il Fiati Festival a Paestum, il Festival Sul Sentiero degli Dei di Agerola (NA), il Convegno Internazionale sul Sassofono a Trento. La Banda, inoltre, partecipa alle manifestazioni solenni più importanti di Forza Armata e alle cerimonie ufficiali interforze in compartecipazione con le altre Bande militari.

