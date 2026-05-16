Addio ad Anna Lisa Ribecco, Vice Sovrintendente della Polizia di Stato: il cordoglio della Questura

La Polizia di Stato piange Anna Lisa Ribecco

La Questura di Barletta-Andria-Trani si stringe nel dolore per la scomparsa del Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Anna Lisa Ribecco, venuta a mancare all’età di 54 anni dopo una vita professionale interamente dedicata al servizio della collettività.

Si sono svolti ieri i funerali della poliziotta, figura stimata e rispettata all’interno dell’Amministrazione, ricordata dai colleghi per il suo alto profilo umano e professionale, per la competenza dimostrata negli anni e per il profondo senso delle istituzioni che ha accompagnato ogni fase della sua carriera.

Una carriera iniziata nel 1992 al servizio dei cittadini

Anna Lisa Ribecco era entrata in servizio nella Polizia di Stato nel 1992. Da allora ha costruito un percorso lungo e intenso, attraversando realtà operative diverse e delicate, sempre con spirito di servizio, preparazione e capacità di adattamento.

Nel corso della sua carriera ha prestato servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Palermo, uno degli ambiti nevralgici dell’attività di controllo del territorio e di intervento a tutela della sicurezza pubblica.

Successivamente ha lavorato presso le Volanti della Questura di Bari, quindi al Reparto Prevenzione Crimine di Bari, fino ad arrivare al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Trani, dove ha continuato a distinguersi per professionalità, equilibrio e dedizione.

Competenza, organizzazione e senso delle istituzioni

Nel ricordo della Questura Bat, Anna Lisa Ribecco viene descritta come una professionista di elevato spessore umano e professionale. Una collega capace di lasciare un segno concreto negli uffici in cui ha operato, grazie alle sue spiccate capacità operative e organizzative.

Il suo contributo, maturato in oltre trent’anni di servizio, ha inciso in maniera significativa sull’efficienza delle strutture presso cui ha lavorato. Un impegno silenzioso ma determinante, fatto di responsabilità quotidiana, presenza, preparazione e rispetto del ruolo.

Il cordoglio del Questore Alfredo Fabbrocini

Alla famiglia di Anna Lisa Ribecco sono giunte le più sentite condoglianze del Questore della provincia di Barletta-Andria-Trani, Alfredo Fabbrocini, dei Funzionari, delle Poliziotte e dei Poliziotti della Questura Bat.

Il cordoglio è stato espresso anche da tutti i colleghi che hanno avuto l’onore di condividere con lei un percorso professionale e umano di grande valore. Un dolore composto, profondo, che attraversa l’intera comunità della Polizia di Stato.

Il ricordo di una servitrice dello Stato

La scomparsa di Anna Lisa Ribecco lascia un vuoto tra quanti l’hanno conosciuta e hanno lavorato al suo fianco. Il suo nome resta legato a una lunga storia di servizio, vissuta con dignità, competenza e senso del dovere.

In un tempo in cui il valore delle istituzioni passa anche attraverso il lavoro quotidiano di chi le rappresenta, la sua esperienza professionale restituisce l’immagine di una servitrice dello Stato che ha onorato la divisa con dedizione e serietà.

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