Addio al maresciallo Di Tizio, 47 anni: carabiniere esemplare e sportivo

Portomaggiore piange la scomparsa prematura del maresciallo Pierpaolo Di Tizio, comandante della locale stazione dei carabinieri e figura di spicco nel mondo della pallacanestro amatoriale. Di Tizio è venuto a mancare nei giorni scorsi all’età di soli 47 anni, dopo una battaglia coraggiosa contro una malattia implacabile.

Originario di Argenta, Di Tizio lascia la moglie Barbara e due figli di 17 e 14 anni. La sua vita è stata caratterizzata da due grandi passioni: il servizio nell’Arma dei Carabinieri e il basket.

LEGGI ANCHE Gen. Luongo in Kosovo: tra impegno KFOR e dualità di comando nell’Arma

Dal 2018, Di Tizio ricopriva il ruolo di comandante della stazione di Portomaggiore, distinguendosi per dedizione e professionalità. Il suo impegno andava oltre il dovere, come dimostrato nel 2016 quando, da comandante a Migliarino, salvò tre persone da un’auto precipitata in un canale a Ostellato, gesto che gli valse un encomio dal comando regionale dell’Arma.

Nel mondo dello sport, Di Tizio era una figura rispettata e amata. Ha militato nella Cestistica Argenta, dove ha ricoperto anche il ruolo di capitano. La società sportiva lo ricorda come un uomo dal “temperamento forte e leale” e dalla “grande correttezza e sensibilità”.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità. L’Associazione Nazionale Carabinieri di Portomaggiore ha espresso il proprio dolore, definendolo “un grande uomo, un grande maresciallo, una persona sempre disponibile con tutti”.

Di Tizio lascia un vuoto nella comunità di Portomaggiore e nel mondo del basket locale. Il suo esempio di dedizione al dovere, passione per lo sport e coraggio di fronte alle avversità rimarrà un’eredità preziosa per tutti coloro che l’hanno conosciuto.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI