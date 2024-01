Accessi Abusivi al Sistema di Indagine: Poliziotto Condannato a Risarcire il Ministero per 1.500 Euro

(di Avv. Umberto Lanzo) – L’articolo che segue analizza un caso particolarmente interessante che coinvolge un ispettore superiore della polizia di Stato, in servizio in Umbria. La vicenda si concentra su una serie di eventi che si sono svolti tra il gennaio 2016 e il giugno 2018, durante i quali l’ispettore ha effettuato accessi immotivati al sistema di indagine informatico (SDI) e alle banche dati delle forze di polizia. Questi atti hanno portato alla divulgazione di informazioni a un investigatore privato. La complessità del caso si rivela attraverso le implicazioni legali, etiche e amministrative che emergono dall’analisi degli eventi e delle loro conseguenze.

Il Contesto

Il caso in esame riguarda un ispettore superiore 58enne della polizia di Stato, che ha abusato delle sue funzioni accedendo in modo immotivato a sistemi di indagine riservati. Questi accessi non autorizzati sono stati compiuti per condividere informazioni con un amico investigatore privato.

Gli Accessi Immotivati

Tra il gennaio 2016 e il giugno 2018, l’ispettore ha eseguito diversi accessi non autorizzati al sistema di indagine informatico (SDI) e alle banche dati delle forze di polizia. Questi atti rappresentano una chiara violazione dei protocolli di sicurezza e dei principi etici che regolano l’operato delle forze dell’ordine.

Le Conseguenze Giuridiche

A seguito di queste azioni, l’ispettore è stato sottoposto a procedimenti giudiziari. Nel novembre del 2021, ha patteggiato un anno di reclusione per il reato di “rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio”. Il caso è giunto anche all’attenzione della Corte dei Conti dell’Umbria, che, tramite la procura regionale, ha contestato all’ispettore un danno erariale di quasi 32.000 euro. Tuttavia, la sentenza emessa è stata relativamente lieve: una multa di 1.500 euro.

Nel corso del procedimento, è stata sottolineata la collaborazione tenuta dall’ispettore nelle varie fasi della vicenda. Questo fattore ha giocato un ruolo chiave nella determinazione della sentenza. Il caso mostra come la cooperazione e l’ammissione di colpa possano influenzare significativamente le decisioni giudiziarie, soprattutto in contesti amministrativi e penali.

Nessun Danno da Disservizio né di Immagine per l’Amministrazione

Un aspetto notevole della vicenda è che, nonostante la gravità delle azioni dell’ispettore, non è stato rilevato alcun danno da disservizio né di immagine per l’amministrazione. Questo elemento suggerisce che le ripercussioni delle sue azioni sono state limitate o gestite efficacemente dalle autorità competenti.

