2938 Nuovi Carabinieri. A breve un nuovo bando di concorso per Allievi Carabinieri riservato ai civili nel 2021

È in arrivo un nuovo bando di concorso per Allievi Carabinieri riservato ai civili nel 2021. Sono ancora pochi i dettagli in merito, ma il bando dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 20 luglio 2021.



I posti da coprire dovrebbero essere in totale 2.938, una percentuale dei posti è riservata a VFP1 e VFP4, ma il concorso è soprattutto rivolto ai civili.





Vediamo nei prossimi paragrafi cosa sappiamo sul concorso in arrivo, come e quando si potrà fare domanda e quali saranno le fasi attraverso le quali si svolgerà il concorso.





Non dovrebbero esserci grandi novità riguardo ai requisiti per il concorso per Allievi Carabinieri 2021, che differiscono in base al profilo dei candidati, siano questi civili o volontari in ferma prefissata annuale o quadriennale (VFP1 e VFP4). In particolare differiscono i requisiti legati all’età, che deve essere:



tra i 17 e i 26 anni d’età per i civili;

entro il ventottesimo anno di età, per i volontari in ferma prefissata.



Un altro requisito che differisce riguarda il titolo di studio richiesto, ovvero:

diploma di scuola secondaria di I° grado (licenza media) per volontari in ferma prefissata annuale o quadriennale;

diploma di scuola secondaria di II° grado (maturità) per tutti gli altri candidati.



Altri requisiti sono:



consenso dei genitori in caso di candidati minorenni;

godimento di diritti civili e politici;condotta incensurabile;

non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l’acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere.



Ulteriori requisiti saranno disponibili in maniera dettagliata alla pubblicazione del bando.

Concorso Allievi Carabinieri 2021: domanda

In base alle anticipazioni, e in base alla data di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale, dovrebbe essere possibile fare domanda dal 21 luglio al 4 settembre 2021. La domanda andrà inoltrata online attraverso la piattaforma concorsi del sito istituzionale dell’Arma.



Per l’accesso è richiesto il possesso di credenziali SPID o di lettore di smart card per la Carta Nazionale dei Servizi.

Concorso Allievi Carabinieri 2021: prove



Di seguito le fasi attraverso le quali si svolgerà la selezione:

prova scritta;

prove di efficienza fisica;

accertamenti psicofisici e attitudinali;

valutazione dei titoli.

Si attende quindi la pubblicazione del concorso per gli aggiornamenti e per conoscere tutti i dettagli.