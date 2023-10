Violenze nella caserma di Piacenza: la Cassazione conferma quasi 10 anni per l’ex appuntato Montella

L’inchiesta del procuratore capo Grazia Pradella e dei sostituti Matteo Centini e Antonio Colonna si concluse con gli arresti e con il primo sequestro di una caserma mai avvenuto in Italia. Per l’accusa, erano stati documentati arresti illegali, falsi negli atti e violenze talmente gravi su persone fermate da configurare il reato di tortura che, come detto, è stato confermato in Cassazione. Il maresciallo Montella era il punto di riferimento dei suoi complici che, secondo l’accusa, quando arrestavano piccoli spacciatori si appropriavano della droga: la sequestravano per rimetterla poi nel mercato illegale anche cedendola ai pusher che diventavano così loro informatori, spesso dopo essere stati costretti a farlo con la violenza. Il sistema consentiva al gruppo di arrestare altre persone. In questo modo, i carabinieri guadagnavano anche la fiducia dei superiori convinti che i risultati fossero il frutto della loro abilità investigativa.

