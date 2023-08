Vi proponiamo in anteprima l’intervista di Linda Restrepo con il prof. GIANCARLO ELIA VALORI Honorable dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Francia e Professore Emerito presso l’Università di Pechino pubblicata nella Library of Congress (Biblioteca del congresso), di fatto la biblioteca nazionale degli Stati Uniti d’America. Grazie agli oltre 158 milioni di documenti in essa custoditi è la più grande biblioteca al mondo.

Sezione Tematica 1 : L Implicazioni per il Mondo

In questa sezione, conduco una conversazione con il Prof. Giancarlo Elia Valori per esplorare le sue opinioni sull della Cina, con un focus specifico sull le sue profonde implicazioni per il panorama globale.

Le statistiche del recente Rapporto sull evidenziano le significative contribuzioni della Cina nel campo dell 39,78% delle pubblicazioni mondiali su riviste di IA e il 29,07% delle citazioni mondiali su riviste di IA. Questi numeri riflettono il notevole progresso compiuto dalla Cina nella ricerca sull

Domanda Restrepo: La Cina ha investito molto nell tecnologica, in particolare nei settori dell del 5G. Come vede l nei prossimi anni e quali implicazioni potrebbe avere ciò per il resto del mondo?

Risposta Valori: Negli ultimi anni la Cina si è impegnata nell artificiale (IA) in molti campi importanti. Intensificare lo sviluppo di una nuova generazione di IA è un importante punto di partenza strategico per mantenersi in vantaggio nella competizione tecnologica globale. Il divario attuale tra lo sviluppo dell internazionale avanzato non è molto ampio, ma la qualità delle aziende deve essere “corrisposta” dal loro numero. Sono quindi in atto sforzi per espandere gli scenari di applicazione, rafforzando la sicurezza dei dati e degli algoritmi. Il concetto di terza generazione di IA sta già avanzando e si spera che il problema della sicurezza venga risolto attraverso mezzi tecnici diversi da politiche e regolamenti, ossia solo da parole. L tecnologica e della trasformazione industriale. Accelerare lo sviluppo di una nuova generazione di IA è una questione strategica per la Cina per cogliere nuove opportunità per organizzare la trasformazione industriale. Si sostiene comunemente che l generazioni. L “simbolismo”, mentre l e sul loro “deep learning”. L Test di Alan Turing (1912–1954), e i primi studi in merito sono iniziati in Cina nel 1978. Tuttavia, in IA1, i progressi sono stati relativamente limitati. I veri progressi sono stati fatti principalmente negli ultimi 20 anni, quindi con IA2. L tradizionale, tipicamente le aziende internet. Ha accumulato un grande numero di utenti nel processo di sviluppo, stabilendo così modelli o profili corrispondenti basati su tali acquisizioni, ossia il cosiddetto “grafico della conoscenza dei gusti degli utenti”.

Prendendo la consegna di determinati prodotti come esempio, decine o addirittura centinaia di milioni di dati costituiti da informazioni sugli utenti, sulla posizione dei commercianti e sulle informazioni sugli acquirenti potenziali vengono incorporati in un database e quindi abbinati e ottimizzati tramite algoritmi di IA. Questo aumenta ovviamente l commercio e la velocità di consegna. Aggiornando in questo modo le industrie tradizionali, sono stati ottenuti grandi vantaggi. In questo ambito, la Cina sta guidando il percorso: riconoscimento facciale, altoparlanti intelligenti, servizio clienti intelligente, ecc. Negli ultimi anni, non solo un numero crescente di aziende ha iniziato ad applicare l stessa è diventata anche una delle direzioni professionali che preoccupa di più i candidati ai test d Secondo le statistiche, ci sono 40 aziende di IA nel mondo con un fatturato superiore a 1 miliardo di dollari, 20 negli USA e 15 in Cina.

Il settore principale dell dall substrato urbano e alle industrie dirette autonomamente dalla tecnologia AI. Settori che sono già in sviluppo in Cina. La Cina rappresenta oltre un terzo delle start-up mondiali nel campo dell essere migliorata, anche se ci sono segni che si evolverà geometricamente.

Le implicazioni dell quindi vantaggi conoscitivi e tecnologici che determinano – in ampia misura – le differenze nella gestione della politica internazionale. L direttamente un aumento del suo potere economico, cambiando così la sua posizione nella competizione internazionale. La politica del potere – prima nell nell militare e successivamente economica, mentre la politica del potere nell caratteristiche dell scientifico, che sarà effettivamente basata sull artificiale.

Sezione Tematica 2 : Le Pratiche Commerciali della Cina e la Responsabilità

In questa sezione, approfondisco il tema delle pratiche commerciali della Cina e le accuse di scorrettezza, esplorando la prospettiva del Prof. Valori in merito.

Domanda Restrepo: Alcune persone hanno accusato la Cina di adottare pratiche commerciali scorrette, come il dumping di merce sui mercati stranieri o il furto di proprietà intellettuale. Qual è la sua opinione su queste accuse e ritiene che la Cina debba essere ritenuta responsabile di tali azioni?

Risposta Valori: In realtà, molti media occidentali riportano che la Cina sta aggirando o violando le regole commerciali. Le sue manipolazioni economiche hanno comportato la perdita di milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti, causando danni ai lavoratori e alle aziende lì e in tutto il mondo. I media riferiscono anche che gli Stati Uniti respingeranno politiche e pratiche che distorcono il mercato, come sovvenzioni e barriere all per ottenere un vantaggio competitivo. In realtà, la Cina ha fedelmente adempiuto gli impegni assunti quando è entrata nell (OMC). La Cina sostiene, costruisce e contribuisce al sistema di scambio multilaterale. Le relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti sono mutualmente vantaggiose. Tuttavia, la guerra economica tra la Repubblica Popolare Cinese e gli Stati Uniti nei settori del commercio e degli investimenti è stata la principale causa di frizioni commerciali tra i due paesi, che nuociono agli altri senza giovare a se stessi.

Nel corso degli ultimi venti anni, dalla sua adesione all Cina ha seriamente rispettato gli impegni assunti. Ha esteso il sistema di gestione del trattamento nazionale predefinito a livello nazionale. Ha continuato a espandere l livello tariffario complessivo dal 15,3 al 7,4 per cento e aperto quasi 120 settori dei servizi. Nel 2021, l ottava revisione delle politiche e delle pratiche commerciali della Cina. La relazione di revisione ha riconosciuto pienamente gli sforzi della Cina nel sostenere il sistema di scambio multilaterale e il suo ruolo attivo nell Un alto funzionario della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo ha sottolineato che, negli ultimi due decenni, la Cina ha sostenuto fermamente il sistema di scambio multilaterale basato su regole; ha praticato il multilateralismo genuino; ha partecipato pienamente alle negoziazioni dell ha guidato i colloqui in settori come la facilitazione degli investimenti e l aggiornate.

La Cina e gli Stati Uniti hanno economie altamente complementari, interessi profondamente integrati e legami economici e commerciali mutuamente vantaggiosi. Nel 2021, il commercio bilaterale ha superato un record di 750 miliardi di dollari. Il Rapporto sulle Esportazioni degli Stati Uniti 2022 pubblicato dal Consiglio Commerciale USA-Cina ha mostrato che nel 2021 le esportazioni di merce verso la Cina sono cresciute del 21% a 149 miliardi di dollari, sostenendo 858.000 posti di lavoro negli Stati Uniti.

Il Rapporto Annuale sulle Aziende 2020 sulle aziende cinesi negli Stati Uniti, pubblicato dalla Camera di Commercio Generale della Cina-USA, ha indicato che, fino al 2019, le aziende membri della CGCC hanno investito complessivamente più di 123 miliardi di dollari e impiegato oltre 220.000 persone, sostenendo oltre un milione di posti di lavoro negli Stati Uniti. Uno studio del Consiglio Commerciale USA-Cina ha dimostrato che le esportazioni cinesi hanno contribuito a ridurre i prezzi al consumo negli USA del 1% al 1,5%, risparmiando a ogni famiglia americana 850 dollari all

Un rapporto di Moody che i consumatori statunitensi sopportano il 92,4% del costo dell economista vincitore del Premio Nobel nel 2008, ha puntualizzato con incisività che la politica commerciale degli Stati Uniti verso la Cina è svantaggiosa e le tariffe danneggiano gli USA più dei loro obiettivi previsti. Il 18 maggio 2022, la Federazione Nazionale dei Rivenditori (NRF) ha scritto al Presidente Biden chiedendo la rimozione delle tariffe, che, come indicato nella lettera, potrebbero ridurre i prezzi al consumo fino all Janet Yellen, ha dichiarato che alcune tariffe sui prodotti cinesi nuociono ai consumatori e alle imprese statunitensi e che vale la pena considerare la possibilità di abbassarle per ridurre l negli Stati Uniti.

Credo che – come in ogni guerra – una guerra commerciale nuoce a entrambe le parti e che, a differenza della Guerra Fredda, quando un avversario voleva imporre le proprie ideologie e forme di governo e Stato all chiede solo scambi commerciali e non propugna alcuna rivoluzione politica.

Sezione Tematica 3 : L gli Avanzamenti Tecnologici della Cina

In questa sezione, il Prof. Giancarlo Elia Valori offre una prospettiva completa sull’ambiziosa espansione militare della Cina e il suo focus strategico sugli avanzamenti tecnologici, inclusi i missili ipersonici e le portaerei.

Secondo il Prof. Valori, “Con una popolazione di 1,4 miliardi di abitanti, le forze armate cinesi sono inevitabilmente destinate a espandersi e rafforzarsi. Durante tutta la storia cinese, il settore militare è stato un fattore fondamentale non solo nell’esistenza dello Stato, ma anche nelle lotte di liberazione contro il Giappone e nelle varie dottrine che successivamente hanno cercato di isolare la Repubblica Popolare Cinese, come la Dottrina della Contenimento, ecc. Il Prof. Giancarlo Elia Valori offre approfondimenti sull’espansione strategica militare della Cina e sulla sua potenza tecnologica. Le capacità navali della Cina hanno registrato una crescita notevole, con una flotta di circa 350 navi e sottomarini, inclusi portaerei di fabbricazione nazionale. In particolare, la Cina ha compiuto passi significativi nella tecnologia dei missili ipersonici, testando veicoli capaci di raggiungere velocità superiori a Mach 5. Dal punto di vista geopolitico, l’Iniziativa della Cintura e della Via cinese rafforza la sua portata marittima, garantendo rotte marittime vitali e stabilendo basi, come a Gibuti. Il budget della difesa cinese è aumentato costantemente, raggiungendo circa 250 miliardi di dollari nel 2020, mentre la sua presenza nel Mar Cinese Meridionale solleva preoccupazioni per le dispute territoriali. La messa in servizio di portaerei di produzione nazionale sottolinea l’intento della Cina di proiettare potere al di là dei propri confini. Le prospettive del Prof. Valori gettano luce sulla postura militare evolutiva della Cina, riflettendo la sua aspirazione a un ruolo globale prominente.”

Questi dati possono contribuire a contestualizzare la discussione sull’espansione militare e sugli avanzamenti tecnologici della Cina.

• Espansione Navale:

• La marina della Cina, l’Esercito Popolare di Liberazione Marina (PLAN), è considerata la più grande al mondo per il numero di navi, con circa 350 navi e sottomarini.

• La PLAN si è rapidamente modernizzata, con la sua prima portaerei di produzione nazionale, la Liaoning, entrata in servizio nel 2012, e successive portaerei indigene in costruzione.

• La marina cinese ha condotto un numero significativo di esercitazioni e operazioni nel Mar Cinese Meridionale, alimentando le preoccupazioni regionali.

• Avanzamenti nei Missili Ipersonici:

• La Cina ha investito nella tecnologia dei missili ipersonici, sviluppando veicoli in grado di viaggiare a velocità superiori a Mach 5.

• I test di missili ipersonici dimostrano la capacità della Cina di colpire obiettivi a lunga distanza con velocità e precisione eccezionali.

• Questi avanzamenti hanno implicazioni significative per l’equilibrio di potere regionale e globale.

• Budget della Difesa in Aumento:

• Il budget della difesa cinese è in costante aumento, raggiungendo circa 250 miliardi di dollari nel 2020.

• L’aumento del budget riflette l’accento della Cina sul rafforzamento delle sue capacità militari e la modernizzazione delle forze armate.

• Presenza nel Mar Cinese Meridionale:

• La Cina ha rivendicato una vasta porzione del Mar Cinese Meridionale, una regione ricca di risorse naturali e importante per il commercio marittimo globale.

• Le sue azioni nella regione hanno sollevato preoccupazioni tra i paesi confinanti e attirato l’attenzione degli Stati Uniti.

• Portaerei di Produzione Nazionale:

• La Cina ha sviluppato e messo in servizio portaerei di produzione nazionale, riflettendo la sua crescente capacità di proiettare potere militare al di fuori dei suoi confini.

• Questi sviluppi sottolineano l’aspirazione della Cina a un ruolo di maggior rilievo sulla scena globale.

In conclusione, il Prof. Giancarlo Elia Valori offre una visione approfondita dell’espansione strategica militare della Cina e dei suoi avanzamenti tecnologici. La Cina sta facendo progressi significativi nel modernizzare e potenziare le sue forze armate, nonché nella tecnologia dei missili ipersonici e nella costruzione di portaerei di produzione nazionale. Questi sviluppi riflettono la crescente ambizione cinese di giocare un ruolo di maggior rilievo sulla scena globale.

