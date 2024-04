Una Tesla ‘full electric’ alla Polizia Stradale

Il primo veicolo elettrico pensato per i servizi di pattugliamento delle forze dell’ordine arriverà a Mestre (Venezia). Si tratta di una Tesla Model X elettrica allestita per la Polizia stradale, che entrerà in servizio nei prossimi giorni sulle tratte autostradali gestite da Cav-Concessioni Autostradali Venete.

Cav e Polizia Stradale sperimenteranno l’utilizzo di un’auto elettrica, destinata a particolari servizi di vigilanza stradale, sulla rete autostradale in concessione alla società, ovvero la A4 Padova-Venezia, il Passante di Mestre, la Tangenziale di Mestre e il Raccordo Marco Polo, percorse ogni giorno da oltre 200mila veicoli.

La Tesla è dotata di una batteria da 100 chilowattora, che permette il funzionamento di tutti gli apparati di bordo ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 262 chilometri orari, con un’accelerazione da 0 a 100 in 3,9 secondi.

