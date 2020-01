Una maxi commessa per Leonardo. Vola il made in Italy

“Dagli Stati Uniti arriva una splendida notizia per l’industria italiana. La US Navy ha assegnato a #Leonardo la gara per la fornitura di 130 elicotteri (valore oltre 900 milioni di dollari).

Per il primo anno (2020) l’ordine è di 32 elicotteri per circa 176 milioni di dollari”.

Lo scrive sulla sua pagina Facebook, L’Onorevole di Forza Italia Federica Zanella, da sempre attenta alla valorizzazione dell’industria italiana.

“È un bel successo per una nostra grande azienda, per il futuro e per il nostro Paese!

Questa è l’Italia che che vogliamo, l’Italia che si fa valere nel mondo e la politica ha il dovere di valorizzare e mettere in condizione di competere a livello globale queste nostre aziende, che fanno volare il Tricolore.

Viva il Made in Italy.” Conclude così L’Onorevole della Commissione Trasporti e Telecomunicazioni che esprime tutta la sua soddisfazione per i successi italiani nel mondo.

