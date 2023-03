Tragico incidente, perde la vita il Sergente Maggiore Aiutante Fabio Di Giuseppe. Panzer, questo era il suo soprannome, era in servizio al 4 Alpipar

«Una perdita grave e dolorosa che colpisce ciascuno di noi. E che ci fa capire quanto la vita possa essere fuggevole. Tanto più per un uomo, un Ranger, come Fabio spesso in servizio in teatri di guerra, che ha partecipato a più missioni internazionali di estremo pericolo e che, questa volta, per una tragica fatalità in sella a quella che era una sua passione, non è riuscito a ritornare a casa».

L’Ana Verona, per bocca del suo presidente Maurizio Trevisan, si unisce con sentimenti di profonda tristezza e di sconforto al cordoglio della famiglia di Fabio Di Giuseppe, militare in forza alla Caserma Duca di Montorio che ha perso la vita ieri in un incidente stradale sulla Gardesana.

«Ho sentito questa mattina sia il comandante del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti Ranger Fulvio Menegazzo che il presidente dell’Associazione Nazionale Alpini Paracadutisti Rocco Ruscio per esprimere a loro non solo il mio cordoglio ma quello di ciascuno dei nostri 20mila alpini veronesi», aggiunge Trevisan.partecipato a più missioni internazionali di estremo pericolo e che, questa volta, per una tragica fatalità in sella a quella che era una sua passione, non è riuscito a ritornare a casa»

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!