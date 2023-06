Tragico incidente in moto sulla pista del Mugello. Muore militare

Salvatore Pisanelli, 53enne originario di Taranto, militare della capitaneria di porto di Olbia, questa sera ha spesso la vita dopo un tragico incidente sulla pista del Mugello, in Toscana.

Durante una sessione di prova riservata ai piloti privati, il militare motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo, terminando la corsa con una rovinosa caduta. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ai sanitari della struttura, intervenuti appena 37 secondi dopo l’incidente.Come si legge su La Nazione, era già pronto un elicottero per trasportare l’uomo al vicino ospedale di Careggi. Ma i medici del centro medico del Mugello non hanno potuto far altro che constatarne la morte.

Sgomento a Olbia, dove Pisanelli era noto negli ambienti del motociclismo amatoriale, e per il suo ruolo di militare presso la capitaneria di porto di Olbia