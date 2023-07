Tragedia sulla strada. Muore militare degli alpini di 24 anni

Tragedia in via Piave Nuovo: Mattia Pavanetto e Tommaso, due amici inseparabili, sono morti in un incidente stradale all’alba del 9 luglio. Mattia, 24 anni, era un militare volontario negli alpini, appartenente al 2° Reggimento Genio Guastatori di Trento.

Tornato in licenza dopo un corso di sopravvivenza, aveva trascorso l’ultima serata con gli amici alla sagra di Croce. Il giorno successivo, avrebbe dovuto fare ritorno in caserma per riprendere il servizio. Amava le montagne, i colleghi lo ricordano come un militare serio e preparato.

Le nostre condoglianze vanno ai familiari e ai colleghi di Mattia in questo momento di profondo dolore.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI