Torino, autobotte finisce fuori strada: morto un vigile del fuoco

È morto in ospedale il vigile del fuoco di 55 anni rimasto coinvolto in un grave incidente a Castellamonte, in provincia di Torino. Era alla guida di un’autobotte diretta verso il luogo di un incendio e finita fuori strada. Feriti due colleghi.

Tragico incidente nel Torinese. È morto all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino il vigile del fuoco coordinatore Massimo Viglierco, 55 anni, in servizio nel distaccamento di Ivrea. L’uomo era alla guida dell’autopompa finita fuori strada a Castellamonte mentre raggiungeva il luogo dove era stato segnalato un incendio.

Feriti i due colleghi del vigile deceduto

Nell’incidente sono rimasti feriti gli altri due colleghi che viaggiavano a bordo con il pompiere deceduto. Alla sua famiglia il cordoglio del capo del Dipartimento Laura Lega, del capo del Corpo nazionale Carlo Dall’Oppio e dei colleghi vigili del fuoco di tutta Italia.