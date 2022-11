Terribile scontro auto – moto nel reggino, grave un poliziotto 26enne

Un agente di 26 anni in servizio al Commissariato di PS di Taurianova, G.P. è rimasto gravemente ferito in un terribile incidente sulla strada provinciale che collega Taurianova a Polistena. La dinamica è ancora da chiarire, ma da quanto si è appreso il poliziotto, in sella alla sua moto, si sarebbe scontrato con un’auto nello stesso tratto di strada in cui qualche mese fa perse la vita, sempre in un incidente stradale, un uomo di Amato. Trasportato all’ospedale di Polistena, l’agente è stato posto in coma farmacologico e trasferito al GOM di Reggio Calabria per essere sottoposto a un intervento chirurgico. Secondo le prime notizie non sarebbe in pericolo di vita