Taglio cuneo fiscale dal 1° luglio 2023: quanto incide sullo stipendio medio

Un’importante novità è stata approvata con il decreto Lavoro, che prevede un aumento temporaneo del taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 35mila euro lordi. La misura, sebbene limitata nel tempo, offre un beneficio significativo per i lavoratori interessati.

Entrato in vigore oggi e valido fino al 31 dicembre, il decreto prevede un incremento del 4 punti percentuali nel taglio del cuneo fiscale. Secondo quanto rilevato dall’ufficio studi della Cgia, l’effetto della misura sarà visibile immediatamente.

Cosa si intende per Cuneo Fiscale

Per cuneo fiscale si intende la somma delle imposte che impattano sul costo del lavoro. In sostanza è la differenza tra quanto un dipendente costa all’azienda che lo assume e quanto lo stesso dipendente incassa, al netto delle tasse, in busta paga. In Italia questo valore è da sempre molto alto con effetti sul potere d’acquisto

A quanto ammontano gli aumenti?