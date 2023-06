Sudan, ancora duri scontri a Khartum: colpi d’artiglieria contro i paramilitari nel sud della capitale

Le fonti parlano anche di un assembramento dei paramilitari delle Rsf a Tayba, dove controllano una base militare, mentre l’esercito regolare si starebbe concentrando su Kalakla, non lontano dal quartier generale delle forze riserviste. Ieri gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita hanno annunciato la sospensione dei colloqui in corso a Gedda, in Arabia Saudita, a causa delle ripetute violazioni del cessate il fuoco. In un comunicato, le forze armate sudanesi hanno tuttavia invitato i mediatori a “proseguire gli sforzi per convincere l’altra parte ad attuare una tregua che potrebbe favorire il ritorno al tavolo negoziale”. L’esercito ha anche aggiunto che la sua delegazione ha presentato una proposta per la prosecuzione dei colloqui che, però, non è stata presa in considerazione dai mediatori.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI