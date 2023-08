Sparano ai finanzieri durante un controllo e scappano

Hanno sparato contro una pattuglia della Guardia di Finanza: due colpi di pistola, ad altezza d’uomo. Nessuno è rimasto ferito, ma resta il salto di qualità di un episodio inquietante. In una regione come la Toscana, non ancora segnata dalla violenza della criminalità organizzata e comunque dagli agguati con le armi da fuoco nei confronti delle forze dell’ordine, era da un pezzo che non c’era traccia di un fatto come quello che è successo nel tardo pomeriggio di ieri lungo la provinciale delle Collacchie, nei pressi del Puntone di Scarlino.

E’ successo tutto intorno alle 19. La pattuglia stava perlustrando la strada fra Castiglione della Pescaia e Follonica ed era arrivata nei pressi della galleria di Querciamercata. Qui i finanzieri hanno notato un’auto in sosta su una piazzola e si sono fermati per un controllo. A un paio di centinaia di metri c’erano due persone, nei pressi di una macchia di vegetazione. I militari hanno fatto per identificarli, ma prima ancora che potessero avvicinarsi, si sono visti sparare contro i due colpi di pistola, per ora non meglio identificata, anche se dai bossoli si potrà capire di che tipo di arma corta si trattasse. LEGGI ANCHE Carabinieri, le visite dei comandanti in pieno agosto. Una stretta di mano che costa cara

I due finanzieri non hanno risposto al fuoco, si sono acquattati dietro lo sportello della loro vettura di servizio e hanno potuto vedere scappar via i protagonisti dell’agguato, quello che ha sparato e un compagno. Immediato l’allarme, con numerose pattuglie delle Fiamme Gialle e non solo che sono arrivate in zona. Nella notte è poi partita la caccia all’uomo, che è ancora in pieno svolgimento. LEGGI ANCHE Da Appuntato a Contadino, il caso sollevato da UNARMA all’interno della caserma della Legione