“Sono il fattorino, devo consegnare la pizza”: così poliziotto salva 34enne dalle botte del compagno

Ha finto di essere il fattorino impegnato nella consegna delle pizze per poter raggiungere la casa di una 34enne sottoposta a maltrattamenti dal marito e soccorrerla. La vicenda è accaduta nella giornata di ieri 7 febbraio a Firenze. La donna di 34 anni è stata picchiata dal compagno che si è poi avventato sul figlio più piccolo che piangeva. A quel punto la donna ha cercato di contattare le forze dell’ordine , ma presa dal panico non è a chiedere aiuto, fornendo solo un indirizzo di casa sbagliato.

I poliziotti però si sono accorti della situazione di pericolo e così hanno richiamato la donna. L’operatore ha finto di essere il fattorino per la consegna delle pizze a domicilio e ha chiesto nuovamente l’indirizzo dell’abitazione. La 34enne è quindi a riferire l’indirizzo giusto e ha aspettato che l’agente arrivasse sul luogo dell’aggressione. Le forze dell’ordine hanno bloccato il compagno della donna e hanno fornito assistenza a lei e ai suoi bambini. Dal 2019 era costretta a subito i maltrattamenti del marito, quando aveva scoperto di essere anche incinta.

Secondo quanto da lei raccontato, l’uomo la picchiava anche davanti ai figli piccoli. La 34enne era inoltre costretta a restare in casa a causa della gelosia di lui: poteva uscire solo 15 minuti al giorno per accompagnare il figlio più grande a scuola. Nella serata di ieri, durante l’ultima aggressione prima dell’intervento delle forze dell’ordine , il figlio più piccolo è stato colpito con un pugno dal padre , infastidito dal suo pianto. Proprio questo ha spinto la 34enne a denunciare: non si era mai rivolta alle forze dell’ordine prima per paura di ritorsioni. L’uomo più volte le aveva anche spento sigarette addosso davanti ai figli piccoli. La donna ei due bimbi sono stati affidati alle cure degli agenti intervenuti.