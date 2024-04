Sondrio sotto shock: carabiniere libero dal servizio pestato a sangue per aver difeso una ragazza aggredita

Sondrio – Momenti di paura nella notte tra venerdì e sabato in centro a Sondrio, dove un carabiniere libero dal servizio è stato selvaggiamente picchiato nel tentativo di difendere una giovane donna dalla furia del suo ex compagno.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alla mezzanotte il militare, un appuntato di circa 30 anni, si trovava a passare in via Mazzini quando ha notato una violenta lite tra una ragazza di 23 anni e il suo ex fidanzato, un giovane di origini marocchine. La discussione stava degenerando rapidamente con l’uomo che stava aggredendo fisicamente la donna, sua connazionale.

A quel punto il carabiniere, mosso dal suo istinto di difesa del prossimo, è prontamente intervenuto per dividere i due e mettere in sicurezza la giovane. Un gesto che gli è costato caro: l’ex fidanzato, accecato dalla rabbia, si è scagliato contro il militare colpendolo ripetutamente con calci e pugni, arrivando a fratturargli il setto nasale.

Nonostante i colpi subiti, il carabiniere è riuscito a chiamare i soccorsi e ad allertare i colleghi: in pochi minuti una volante della Polizia è giunta sul posto, mettendo fine al pestaggio. Alla vista dei lampeggianti l’aggressore si è dato alla fuga verso la stazione ferroviaria, facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti sono comunque riusciti a identificarlo.

Il carabiniere è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, dove i medici gli hanno diagnosticato diversi traumi al volto guaribili in 14 giorni. Un gesto eroico che gli è costato caro, ma che ha evitato conseguenze ben peggiori per la ragazza. Le forze dell’ordine sono ora sulle tracce del violento ex fidanzato.

