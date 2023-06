Siracusa, tragedia in Questura: poliziotto si toglie la vita con la pistola d’ordinanza

Questa mattina a Siracusa si è verificato un tragico evento: un poliziotto, in servizio presso la Mobile, si è tolto la vita nella sede della Questura, utilizzando la sua pistola d’ordinanza. Secondo alcune versioni ufficiose, il suicidio non sarebbe stato causato da motivi legati alla sfera lavorativa, ma sarebbe stato influenzato da questioni personali.

L’evento ha sconvolto tutti i colleghi del poliziotti, che lo hanno visto presentarsi al lavoro come al solito. Purtroppo, in pochi istanti, l’agente ha estratto la sua pistola e si è sparato alla tempia, causando la morte immediata.

Non appena i colleghi hanno sentito lo sparo, si sono recati sul posto per cercare di aiutarlo. Tuttavia, non c’era più niente da fare e i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Al momento, l’indagine è in corso per capire le ragioni e i motivi che hanno portato il poliziotto a commettere il gesto estremo. Tuttavia, fin da subito si è esclusa la possibilità che il suicidio sia stato causato da questioni legate al lavoro, poiché il poliziotto vantava uno stato di servizio impeccabile.

Il Questore Benedetto Sanna e tutti i colleghi del poliziotto si stringono attorno al dolore dei familiari in questo momente di grande difficoltà. La scomparsa di un collega così stimato e rispettato rappresenta un duro colpo per tutta la comunità della Polizia di Stato.

