Sindaca di Specchia protesta durante il premio al Maresciallo dei Carabinieri. Urla è una vergogna e si sfila la fascia tricolore

Ieri sera, durante la cerimonia inaugurale della 24ª edizione di “Expo 2000 Industria Agricoltura Artigianato e Turismo del Salento” a Miggiano, è andato in scena un incidente istituzionale che ha scosso la comunità locale. Il comandante della stazione dei Carabinieri di Specchia, Maresciallo Maggiore Giuseppe Borrello, è stato premiato con il “Premio Miggiano” per le sue importanti attività investigative, che hanno garantito legalità e sicurezza al territorio. Tuttavia, la reazione della sindaca di Specchia ha destato clamore e scalpore.

La sindaca di Specchia, presente alla manifestazione, avrebbe reagito in modo inaspettato. Testimoni oculari riferiscono e scrivono sui social che avrebbe urlato: “È una vergogna!”, prima di sfilarsi la fascia tricolore e abbandonare la cerimonia visibilmente indignata.

Questo gesto ha scatenato una serie di polemiche nella comunità locale del Salento. L’Associazione Adesso Specchia ha diffuso un comunicato in cui si esprime la propria solidarietà al Maresciallo Borrello e condanna l’atteggiamento della sindaca:

“Nella serata inaugurale della fiera, è stato consegnato al Maresciallo Maggiore Giuseppe Borrello il ‘Premio Miggiano’ per le sue attività investigative che hanno garantito legalità e sicurezza al territorio. Ci congratuliamo con il Maresciallo per il prestigioso riconoscimento ricevuto ed esprimiamo la nostra vicinanza e gratitudine alle forze dell’ordine sempre presenti e solerti verso le esigenze dei cittadini. È spiacevole che tale sentimento di stima e apprezzamento non sia condiviso da tutti e che ciò coinvolga proprio chi dovrebbe rappresentare le istituzioni con rispetto, soprattutto in occasioni pubbliche. Esprimiamo la nostra piena solidarietà al Maresciallo per l’incidente istituzionale avvenuto e condanniamo fermamente gli atteggiamenti scorretti da parte di chi spesso dimentica di rappresentare l’intera comunità specchiese e non solo se stessa.”

La domanda che ora si pone è: qual è la causa di tale divergenza di opinioni? La sindaca avrebbe avuto motivi personali o professionali per esprimere tale disaccordo?

I commenti e le reazioni si sono susseguiti sui social media e nelle conversazioni locali, e molti si aspettano che la sindaca chiarisca la sua posizione nelle prossime ore o giorni. In una società sempre più polarizzata, eventi come questi sottolineano quanto sia importante il dialogo e la trasparenza tra le istituzioni e i cittadini.