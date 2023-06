Sassari, rapporto inadeguato tra abitanti e Carabinieri. Perché ha una sola Stazione dell’Arma?

La città di Sassari, che conta circa 120.855 abitanti, presenta una situazione particolare rispetto agli altri comandi provinciali della Sardegna. Infatti, infatti ha una sola stazione dei Carabinieri, il rapporto tra il numero di abitanti e l’organico di Carabinieri a disposizione appare inadeguato. Questa situazione risulta difficile non solo per il personale, ma anche per la sicurezza dei cittadini.

Appello al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri: istituire una nuova stazione a Sassari

Luigi Pettineo, il segretario generale del sindacato indipendente dei Carabinieri (SIC), insieme al vice presidente Simone Forte e ad un gruppo di studio hanno stilato un rapporto dettagliato in merito. Questo rapporto è stato inviato al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, con la richiesta di istituire un altro comando stazione dei Carabinieri in una delle periferie più grandi di Sassari e di ripianare la carenza organica della stazione attuale.

Questa situazione non solo si ripercuote sulle condizioni di lavoro del personale, ma anche sulla sicurezza dei cittadini. L’istituzione di un altro comando stazione dei Carabinieri nelle periferie più grandi di Sassari permetterebbe un’adeguata copertura del territorio e una maggiore presenza sul territorio.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI