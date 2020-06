Rubano lo zaino a un uomo durante un controllo: tre militari indagati per peculato

Durante un controllo in strada tre militari operativi a Modena hanno fermato uno straniero e gli hanno rubato lo zaino. La Procura di Modena ha indagato i tre per peculato. Da quanto riporta il Resto del Carlino, gli agenti di una volante della polizia, che in quel momento erano in servizio nella zona, hanno assistito alla scena avvenuta lo scorso marzo: gli agenti hanno detto anche di aver visto la vittima, un cittadino nigeriano, che veniva strattonata dai tre indagati.

La testimonianza dei poliziotti è stata confermata anche dal filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, fatti acquisire dal pm Pasquale Mazzei, in cui si vede chiaramente uno dei militari – un soldato e due caporal maggiori – scendere dalla camionetta e gettare lo stesso zaino in un cassonetto. La vittima ha presentato denuncia per l’accaduto e i tre militari, che hanno ammesso di essersi appropriati dello zaino, sono stati al momento interdetti dalla funzione di controllo stradale.