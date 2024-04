Rinnovo contrattuale Forze Armate e Polizia: le tabelle del Ministero dell’Economia

Manca poco al primo incontro che darà avvio alle trattative per il rinnovo di contratto del comparto Difesa e Sicurezza. Nel frattempo il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato le tabelle con gli importi medi e lordi per ogni singola Forza Armate e di Polizia.

Gli importi medi per Forza Armate e Polizia

Va sottolineato che non è assolutamente detto che l’accordo verrà sottoscritto sulla base di queste cifre. A tal proposito, già il primo incontro in programma la prossima settimana sarà indicativo per capire quale sarà la posizione dei sindacati che in queste ore stanno visionando con attenzione le tabelle.

La prima volta dei sindacati militari al tavolo delle trattative

Sarà importante ad esempio sentire cosa avranno da dire i sindacati delle Forze Armate e di Polizia a ordinamento militare che per la prima volta siederanno al tavolo delle trattative, i quali coglieranno sicuramente l’occasione per ottenere una valorizzazione migliore rispetto a quella riconosciuta dalle precedenti contrattazioni.

Per il momento quindi bisogna prendere le tabelle per quelle che sono, ossia una base di partenza che tuttavia potrebbero essere soggette a modifiche.

Incontro tra sindacati militari e Ministro della Difesa

I sindacati delle Forze Armate potranno inoltre incontrare direttamente il Ministro della Difesa in vista dell’apertura dei negoziati.

Il 22 aprile le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative si riuniranno con il Ministro della Difesa Crosetto per discutere le necessità e le rivendicazioni del personale in divisa.

Tra le richieste che i sindacati porranno all’attenzione del Ministro ci saranno sicuramente miglioramenti in tema di progressione di carriera, sviluppo professionale e valorizzazione delle competenze. Considerando poi il alto tasso di inflazione, non mancherà la rivendicazione di incrementi stipendiali congrui, per contrastare l’erosione del potere d’acquisto degli ultimi mesi.

Trattative al via il 24 aprile

Il 24 aprile prenderanno poi il via ufficialmente i negoziati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. Le Associazioni sindacali potranno portare al tavolo le istanze emerse nell’incontro col Ministro della Difesa, puntando ad ottenere miglioramenti rispetto alle cifre indicative presentate finora dal Ministero dell’Economia.

Le tabelle diffuse in questi giorni sono infatti solo un punto di partenza e non devono essere considerate definitive. Molto dipenderà dalla capacità dei sindacati di esercitare al meglio il loro nuovo ruolo negoziale e dalla sensibilità dimostrata dall’esecutivo rispetto alle legittime rivendicazioni dei lavoratori. Le premesse affinché si arrivi ad un contratto realmente innovativo e soddisfacente per il personale sembrano esserci tutte.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI