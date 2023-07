“Questura di Caserta: confusione ed approssimazione”. Ai poliziotti che arrestano i malviventi arrivano punizioni

La Questura di Caserta e i Commissariati di P.S. sono al centro di un comunicato del S.I.A.P. La carenza di risorse e le decisioni discutibili hanno suscitato preoccupazione e richieste di intervento immediato. Ecco la nota del SIAP ad Infodifesa.it.

Il S.I.A.P., il 12 maggio 2023 durante un convegno sulla sicurezza dal titolo “SICUREZZA QUALE PRECONDIZIONE DI CRESCITA E SVILUPPO, diede evidenza delle “peculiarità ed anomalie” della Questura di Caserta e dei relativi Commissariati di P.S. dipendenti.

Tra i Commissariati più critici spicca il “nuovo” presidio a Casal di Principe, inaugurato nell’anno 2023 e ad oggi con soli 36 operatori di polizia su un previsione minima di 45 unità. Le ridotte risorse si impegnano al massimo per garantire un minimo di presenza sul territorio con enormi sacrifici personali e familiari. Ebbene, oltre al danno psico – fisico quotidiano arriva L’INCREDIBILE BEFFA … il Dirigente del Commissariato di Casal di Principe ha proceduto a notificare una sanzione disciplinare ad un poliziotto che “dopo aver partecipato unitamente a personale di altro commissariato e due militari della guardia di finanza all’arresto degli autori del reato di tentato furto di autovettura, trascurava di darne tempestiva comunicazione (sigh!!!) al Dirigente di quell’ufficio di appartenenza al quale presentava formale relazione in ritardo”

Non si tratta di uno scherzo o di una svista … è proprio così: non importa cosa hai fatto LA FORMALITÀ PRIMA DI TUTTO… e allora ti punisco.

La storia della Polizia di Stato per nostra fortuna, ma non per il Dirigente di Casal di Principe e per altri burocrati della Questura, è piena di eventi che hanno visto coinvolti colleghi fuori servizio che effettuano arresti rischiando la propria vita e incolumità per garantire sicurezza alla cittadinanza e di solito, tranne a Casal di Principe, vengono premiati.

La cosa che lascia sgomenti tutti gli operatori della provincia di Caserta e che nessuno al di sopra di quel Dirigente nella Questura di Caserta abbia minimamente pensato di riportare l’evento nella sua naturale connotazione: un’operazione di polizia congiunta con altre FF.O. con esito positivo per la giustizia.

Il S.I.A.P. di Caserta ringrazia il Signor Capo della Polizia per aver capito la necessaria e non più rinviabile nomina di un Questore nella provincia di Caserta e ci auguriamo possa quanto prima rimediare ad un’andamento ed una gestione attuale che sembra non avere rotta ed agire più per demoralizzare gli operatori di Polizia che dare segnali di vicinanza e motivazione nelle proprie decisioni.

