Un intervento straordinario quello compiuto da un agente del Distretto Esposizione di Roma, che grazie alla sua prontezza e alla sua umanità è riuscito a salvare la vita di una donna che minacciava di suicidarsi. La vicenda ha avuto luogo quando la Polizia è stata allertata per un possibile tentativo di suicidio in un appartamento della capitale.

Giunti sul posto, i due agenti hanno sentito la voce di una donna provenire dall’interno dell’abitazione. Uno dei poliziotti ha riconosciuto immediatamente la voce: si trattava della sua ex professoressa, che aveva avuto il piacere di avere come insegnante per molti anni. Senza esitare, l’agente ha iniziato a dialogare con lei attraverso la porta chiusa, cercando di farsi riconoscere e di instaurare un contatto.

“Professoressa, sono Alessandro. Si ricorda di me? Sono stato suo allievo per tanti anni”, ha esordito il poliziotto. Queste parole hanno subito catturato l’attenzione della donna, che ha iniziato a conversare con il suo ex studente. I due hanno rievocato i vecchi tempi, condividendo aneddoti e ricordi degli anni trascorsi insieme sui banchi di scuola.

Questo dialogo ha permesso di guadagnare minuti preziosi, durante i quali i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere l’appartamento attraverso una finestra e a mettere definitivamente in salvo la signora. Una volta aperta la porta, alunno e professoressa si sono ritrovati l’uno di fronte all’altra, scambiandosi un commosso abbraccio.

