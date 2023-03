Poliziotto penitenziario medaglia d’oro in campionato del mondo di Powerlifting

Con un’alzata da 255 chili, Alessandro Scorsone è il nuovo campione del mondo di powerlifting nella specialità “bench press”. L’assistente capo coordinatore di 48 anni, in servizio nel carcere Pagliarelli, ha vinto la medaglia d’oro ai mondiali che si sono disputati a Hurghada, in Egitto. Nella categoria “master 2” (oltre i 140 chili), l’agente ha sollevato il peso più alto tra gli over 40 ed è risultato secondo tra tutti gli atleti, compresi i senior.

A organizzare la rassegna mondiale è stato il Wpc, il World powerlifting congress, raccogliendo da tutto il globo i più grandi atleti di questa disciplina sportiva. Scorsone, già pluricampione italiano ed internazionale, a giugno dell’anno scorso ha vinto il campionato europeo a Budapest, in Ungheria, qualificandosi nel 2023 per i mondiali in Egitto.

“Ai campionati mondiali – afferma Scorsone – era prevista una partecipazione qualificata e numericamente importante. Sono reduce da un programma di allenamenti particolarmente intensi e questo mi ha aiutato molto per raggiungere questo risultato. Mi ritengo molto soddisfatto”. La direzione e il reparto di polizia penitenziaria del Pagliarelli si congratulano con il 48enne per la conquista della medaglia d’oro.

