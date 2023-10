Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail, lutto nell’esercito per il giovane Alexander Lombardo

Un’ombra di tristezza si è abbattuta sull’Esercito Italiano con la perdita del giovane militare Alexander Lombardo, un volontario di 26 anni in servizio presso il 24° Reggimento Artiglieria Terrestre “Peloritani” di Messina. La comunità militare e la città di Valguarnera, sua città natale, sono in lutto a seguito di un tragico incidente in moto che ha portato alla prematura scomparsa del giovane soldato.

L’incidente, la cui causa rimane al momento sconosciuta, è avvenuto lungo la strada statale 117bis, nella provincia ennese, in direzione di Piazza Armerina. Fortunatamente, nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente, ma la gravità delle ferite riportate da Alexander Lombardo ha reso impossibile salvarlo.

Il giovane militare, noto per la sua dedizione al servizio e il suo impegno nella comunità, era apprezzato da colleghi e amici che lo ricordano come un ragazzo educato, gentile e riservato. La notizia della sua tragica morte ha scosso profondamente tutti coloro che lo conoscevano.

La famiglia Lombardo, già colpita da una terribile tragedia in passato, ha subito un ulteriore destino crudele. La sorella di Alexander aveva perso la vita in un altro incidente mortale avvenuto a pochi chilometri dal luogo in cui si è consumata questa recente tragedia. La comunità di Valguarnera è unita nel dolore, mentre cerca di sostenere la famiglia Lombardo in questo momento di sofferenza.

L’Esercito Italiano e la comunità di Valguarnera piangono la perdita di Alexander Lombardo, un giovane talentuoso e promettente, e offrono le loro più sentite condoglianze alla sua famiglia.

